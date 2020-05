Dopo il 5 maggio, i tifosi bianconeri possono ricordare un'altra ricorrenza importante. La Juventus il 6 maggio 2012 è diventata matematicamente Campione d'Italia. Scudetto n.30, ma sopratutto lo scudetto della terza stella. ​La Juventus è campione d’Italia. Per la prima volta dopo Calciopoli. L'allenatore del primo scudetto dopo la bufera è l'ex condottiero in campo Antonio Conte, che farà poi la storia della Juventus anche da tecnico. ​Da imbattuta, imbattibile in campionato, ​scudettata grazie alla vittoria dell’Inter nel derby, che ferma il Milan. Insomma, ogni giorno è un giorno buono per festeggiare per i tifosi della Juventus.