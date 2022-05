Un motivo in più per festeggiare, come se la vittoria di uno scudetto non ne porti da sola abbastanza. Dieci anni fa, il 6 maggio 2012, la Juventus vinceva il campionato, il primo dopo Calciopoli, il primo del ciclo vincente che, negli anni successivi, ne porterà altri otto. Oltre a tutto ciò, è lo scudetto numero 30, che permette alla Vecchia Signora di cucire tre stelle sul petto. In quella stagione, per ironia della sorte, fu l'Inter ha regalare la matematica certezza alla compagine guidata da Antonio Conte, andando a battere il Milan nel derby meneghino. Da parte sua, quella sera la Juve vinse 2 a 0 a Trieste, contro il Cagliari.