6 maggio 1984. La Juventus vince ancora lo scudetto ed è il trionfo numero 21! Per i bianconeri è decisivo un pari con l'Avellino al Comunale: il risultato non solo diede il successo tricolore alla Signora, ma anche la salvezza agli irpini, che chiuderanno in festa la penultima giornata. Nell'estate successiva, Tacconi e Vignola faranno parte della rosa juventina.