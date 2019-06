Un ricordo sportivamente doloroso, una notte che da sogno si trasformò in incubo: quattro anni fa la Juventus perdeva per la sesta volta la finale di Champions League. All’Olympiastadion di Berlino i bianconeri di Max Allegri cadevano per 3-1 contro il Barcellona di Luis Enrique, che con quel risultato riuscì a conquistare uno storico Triplete. Alla squadra campione d’Italia rimase il rimpianto per un match giocato ad alti livelli e caratterizzato da una clamorosa svista arbitrale: il fallo in area di Dani Alves su Pogba non sanzionato da Çakır, un episodio che (sul risultato di 1-1) avrebbe potuto svoltare il match.