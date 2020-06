Compie oggi 59 anni Gianpaolo Boniperti, figlio primogenito della leggenda bianconera Giampiero, ex calciatore e presidente bianconero. Per lui due stagioni in bianconero ma nessuna partita ufficiale: restano agli annali cinque partite amichevoli giocate e due reti. A sua volta, anche il figlio di Gianpaolo, Filippo, ha giocato con la maglia della Juve giocando due partite ufficiali. Era la stagione 2010/11, scese in campo contro il Man City in Europa League e il Napoli in Serie A. Oggi il papà spegne 59 candeline. Tanti auguri dalla redazione de Ilbianconero.com!