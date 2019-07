Il 6 giugno del 1993 la Juventus affronta la Lazio allo Stadio Delle Alpi di Torino. I biancocelesti vengono sconfitti con un poker senza storia, siglato dalla doppietta su rigore di Roberto Baggio e alle reti di Vialli e Di Canio, dopo l'iniziale vantaggio di Fuser per gli ospiti. Non c'è molto da festeggiare, però, per i bianconeri, che chiudono il campionato al quarto posto assoluto, proprio davanti alla Lazio.