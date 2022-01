Un pirotecnico 3-3 contro la Fiorentina apre il 2001 della Juventus. Rischia di essere un tracollo quello bianconero al Delle Alpi nella prima partita stagionale, con i viola avanti subito grazie a Enrico Chiesa e Nuno Gomes, ma Antonio Conte e Filippo Inzaghi, su calcio di rigore, pareggiano i conti. E' proprio Inzaghi, con la personale doppietta, a far sognare i tifosi di casa, ma anche Chiesa trova il bis personale e la sfida si chiude sul 3-3. Sono comunque due punti persi per la Juventus, che chiuderà dietro alla Roma a fine stagione, mentre la Fiorentina sarà nona in classifica.