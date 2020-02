Il 6 Febbraio del 1977, esattamente 40 anni fa la Juventus rifilava un sonoro 3 a 0 alla Sampdoria portando a casa punti buoni per lo scudetto che sarebbe arrivato al termine della stagione. Mattatori della giornata Tardelli e Bettega. Il centrocampista bianconeri segnò una doppietta nel primo tempo, Bobby Gol chiuse i conti al 76'. In campo, quel giorno, c'erano tanti pezzi del puzzle che ha poi composto lastoria della Juventus. Da Zoff a Cuccureddu, da Scirea a Causio e Boninsegna. Quella Juventus, allenata da Trapattoni, tra l'altro, non vinse soltanto il campionato al termine della stagione ma alzò anche la Coppa UEFA che all'epoca si giocava con finale di andata e ritorno.