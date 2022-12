Illascende in campo allo stadio Castellani per affrontare l', nell'andata degli ottavi di finale di. I gol diregalano la vittoria a sorpresa ai toscani di Malesani, con la rete diad accorciare le distanze nel finale. Al ritorno, però, sarà 5-3 e qualificazione per i bianconeri, vincenti grazie alle reti di Marchionni, Nedved e Del Piero, oltre alla doppietta di Iaquinta.