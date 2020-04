Il sei Aprile di tredici anni fa Federico Balzaretti vestiva ancora la maglia della Juventus. Il terzino, che passerà poi tra le fila della Roma, segnò all'Olimpico di Torino il suo ultimo gol con la maglia della Juve quel giorno. A Torino arrivava l'Albinoleffe che intorno alla mezz'ora del primo tempo andò in vantaggio con Ruopolo. Pochi minuti dopo ecco il pareggio proprio di Balzaretti che approfittando di un'uscita così così di Federico Marchetti lo superò con un pallonetto imprendibile. Risultato storico per l'Albinoleffe che strappò un pari in casa della Juve (all'epoca i bianconeri giocavano in Serie B) mentre la rete di Balzaretti evitò agli uomini di Deschamps una brutta figura casalinga