"Sono preoccupata". Cuore di mamma,. Normale per chi vive a chilometri di distanza da sua figlia. Lei in Argentina, sua Oriana a Torino insieme a Paulo Dybala, entrambi positivi al test per il Coronavirus. Catherine Fulop, famosa presentatrice tv, è la mamma della compagna dell'attaccante della Juvetus: 55 anni compiuti dieci giorni fa, ma non li dimostra neanche alla lontana. E per distrarsi dalla preoccupazione della figlia si rilassa con qualche scatto da pubblicare su Instagram.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI