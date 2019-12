Cristiano fa 500. Sono i giorni passati dal debutto di Ronaldo con la maglia della Juve a oggi. Cinquecento giorni che separano il 18 agosto 2018 con oggi, 31 dicembre 2019. Lo ricorda La Gazzetta dello Sport, spiegando come in questi sedici mesi a CR7 sia successo (quasi) di tutto. Agli inizi, i tifosi bianconeri fremono: nelle prime due partite, però, Ronaldo non segna, e bisogna aspettare la sfida dello Stadium con il Sassuolo per urlare il primo 'siuuu'. SCONFITTE E VITTORIE - A marzo ecco il suo terreno preferito, la Champions League: Cristiano si traveste da supereroe e ribalta completamente la sfida con l'Atletico Madrid, affossando la banda di Simeone con tre reti allo Stadium. Segna anche nei quarti di finale contro l'Ajax: un gol ad Amsterdam, uno a Torino. Ma non basta: dopo tanti anni, il portoghese non raggiunge le semifinali di Champions, in quella che - ad oggi - è la più grande delusione da juventino. CR7 riparte però forte: vince lo scudetto, in estate trionfa in Nations League con il suo Portogallo. Lavora sodo, si presenta alla perfezione ai nastri di partenza e lo dimostra subito contro il Napoli, ad agosto: gol nel 4-3 dello Stadium. Il finale di 2019 racconta di qualche acciacco fisico, di qualche critica, ma anche del super-gol alla Sampdoria e del premio ricevuto l'altro ieri a Dubai.