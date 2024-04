Secondo la classifica stilata dal noto portale Transfermarkt, laè al 19° posto tra icon un valore economico di 490.2 milioni, in una classifica che vede il dominio assoluto della Premier League con 18 società. La Serie A vanta la medaglia "d'argento" con otto formazioni in graduatoria, due in più di Ligue 1, Bundesliga e LaLiga. La Lazio è l'unica big italiana a non rientrare in questa, considerando l'Atalanta 29^ e la Roma 35^). Davanti ai bianconeri anche Napoli (513.1 milioni), Milan (533.4) e Inter (622.3 milioni), mentre sul podio si trovano Manchester City (1.29 miliardi), Arsenal (1.12 miliardi) e Real Madrid (1.04 miliardi).