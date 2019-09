Qunidici stagioni e 528 partite con la maglia della Juventus, basterebbero questi due numeri per spiegare che cosa è stato Giuseppe Furino per la Juventus e invece la vera storia va ben oltre i numeri ed è ancora più incredibile di quello che le aride cifre raccontano. 50 anni fa, il suo primo gol con la Juve.



Prodotto del vivaio bianconero, viene mandato a farsi le ossa prima al Savona e poi al Palermo. Erano anni diversi quelli. Anni in cui i prodotti del vivaio venivano valorizzati e il prestito era visto come un'opportunità per crescere, non come un esilio semi-permanente. Nel 1969 entra in pianta stabile nella rosa della prima squadra della Juventus e ne diventa una vera e propria bandiera. Dal 1976 al 1984 diventa il capitano della Juve e al termine del quindicennio bianconero ha collezionato ben otto scudetti in bacheca, record tutt'ora imbattuto nel calcio italiano e che spartisce con Giovanni Ferrari e Virginio Rosetta.



Gli otto tricolori, però, non sono gli unici trofei alzati al cielo da Furino con la maglia della Juventus.L'ex centrocampista, infatti, vincerà anche due coppe Italia, una Coppa UEFA e una Coppa delle Coppe, praticamente tutto quello che c'era da vincere in maglia bianconera.