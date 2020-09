Dopo un anno in prestito al Varese in Serie B, dove fu decisivo per la promozione in A, Roberto Bettega nell'estate del 1970 fu ritenuto pronto dalla Juventus per rientrare alla casa madre, che l'aveva cresciuto calcisticamente. E il primo gol non tardò ad arrivare: 6 settembre 1970, trasferta (molto breve) di Coppa Italia contro il piccolo Novara. Bianconeri in doppio vantaggio all'intervallo, rimontati sul 2-2 nella ripresa. Il secondo gol della Juve, a una manciata di minuti dal 45', fu opera del non ancora 20enne Bettega, che dovette solo scaraventare in porta un cioccolatino di Haller. La prima di una lunghissima serie di reti di Bobby gol nella sua carriera juventina.