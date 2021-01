Lavorare nel presente per pianificare il futuro. La filosofia della Juventus è chiara da anni, e anche in questo mercato i bianconeri puntano alcuni dei migliori giovani in circolazione. Secondo Tuttosport sono cinque i talenti sui quali si concentrerà il mercato bianconero: Dabo del Nantes, De Martino della Pro Vercelli, Pecorino del Catania, Giovannini del Cagliari, Brjljaca dell'Hajduk Spalato e Kjaergaard del Salisburgo, che potrebbe sostituire Dominik Szoboszlai passato al Lipsia.