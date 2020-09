5 settembre 1993, Roma-Juventus all'Olimpico. Per i bianconeri non è esattamente una partita da ricordare, visto che la seconda giornata di Serie A vede trionfare i giallorossi, che si impongono 2-1. Di Muller il gol bianconero, ma è la squadra della Capitale a portare a casa tre punti con le reti di Balbo e Muzzi. Questa data resta da ricordare, però, perché è stata la prima in maglia bianconera di Angelo Di Livio, soprannominato Soldatino. Uno che poi con la maglia della Juve ha scritto la storia. D'altronde si può dire che ne incarnasse le idee: indimenticata la definizione di Cassano, che parlò dei giocatori della Vecchia Signora come di un gruppo di soldatini. Un soldatino tra i soldatini.