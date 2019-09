Il 5 settembre del 1982 la Juventus scende in campo allo stadio Silvio Appiani contro il Padova per la quinta giornata delle eliminatorie di Coppa Italia. Basta un pareggio per qualificarsi alla squadra di Giovanni Trapattoni, che però può festeggiare nell'occasione il primo gol di Zbigniew Boniek con la maglia bianconera. In tutto saranno 31 in 133 presenze per Zibì nei tre anni a Torino, prima di trasferirsi alla Roma, dove chiuderà la carriera.