La Juventus si appresta ad entrare in un ciclo di partite di fuoco, 5 in 15 giorni. Dopo le agevoli sfide contro Spal e Sampdoria, Pirlo ha dovrà vedersela con una tra Inter e Milan in Coppa Italia in caso di qualificazione alle semifinali, poi Roma in campionato, il possibile ritorno di coppa ed infine le trasferte contro Napoli in Serie A ed in Champions League. In questo tour de force, la Juve spera di recuperare il ‘Dybaldo’. Cristiano Ronaldo, come riporta La Gazzetta dello Sport, perché non sta vivendo un periodo di forma stellare come al solito, sta attraversando il classico gennaio no come ai tempi del Real Madrid. La sicurezza è che a febbraio si è sempre risvegliato dal letargo. Dybala, invece, sta recuperando dall’infortunio al ginocchio e rientrerà nella prima settimana di febbraio, in tempo per la Champions League.