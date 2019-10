5 ottobre 2014: come dimenticare uno dei Juventus-Roma più accesi e discussi degli ultimi anni. Teatro lo Juventus Stadium, la Roma di Garcia era l'avversario numero uno della Vecchia Signora di Allegri. Tre rigori, due per la Juve, entrambi molto dicussi, ovviamente, uno per la Roma. Polemiche su polemiche, con i replay che ancora oggi lasciano dubbi e intrpretazioni, ma grazie al gol di Iturbe si va verso il 2-2. Poi, all'86' uno dei gol più belli e pesanti, oltre che esaltanti, di Bonucci in maglia Juve. 3-2 con un destro al volo da fuori, con posizione di fuorigioco passivo che fa dicsutere, tanto per cambiare. Poi nel finale rosso a Morata e Manolas, Strootman, in tribuna, che insulta lo Stadium. Caos e Garcia che anche a distanza di anni ha descritto quella gara come la causa dello scudetto della Juve.