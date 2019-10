Il 5 ottobre 2012, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riduceva la squalifica di Antonio Conte - sanzionato nell’ambito del terzo filone dell’inchiesta sportiva sul calcioscommesse - dai 10 mesi inizialmente decisi dalla Commissione Disciplinare della Figc (e confermati dalla Corte Federale) a 4 mesi. In questo modo il tecnico della Juventus, dopo aver assistito dalla tribuna a tutti i match dei bianconeri nella prima parte di stagione, tornò a guidare la squadra campione d’Italia dalla panchina il 9 dicembre, in occasione della partita contro il Palermo allo stadio Barbera.