5 novembre, che bel giorno per incontrare il. Già perché a quanto pare il 5 novembre porta bene ai bianconeri: è il 2008 quando alla 4a giornata di Champions League la Juve sconfigge per 2-0 i blancos di Schuster a casa loro, al Bernabeu. Autore di questo strabiliante risultato Alex Del Piero, che infila la porta per ben due volte in 50 minuti, battendo l’esperto Casillas. Non fu altrettanto tondo il risultato del 2013, quando i bianconeri incontrarono il Real di Ancelotti, ma ci fu comunque di che esultare: 2-2 con gol di Vidal e Llorente, in rimonta, dopo essere andati in svantaggio per “colpa” di un certo Ronaldo e un certo Bale. Un giorno perfetto per festeggiare, insomma.