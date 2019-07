L'Inter a Singapore e Icardi, con la sua Wanda, a Ibiza. Le distanze fisiche, stavolta, rappresentano anche le differenze di vedute nel nuovo progetto interista. E così, Mauro, l'ex capitano, si rifugia nel mercato per provare a tornare quello di qualche mese fa: un grandissimo attaccante, con un unico e importante cruccio. Far gol, farlo in ogni modo. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Juve continua a monitorare il giocatore: parla con il suo entourage e promette di chiudere non appena qualche cessione andrà in porto. Non solo: sarebbe stata svelata una promessa decisiva, fatta da Paratici proprio a Wanda Nara. Quale? 5 milioni di euro come 'premio' alla firma. Una cifra che fa gola, e che posiziona la Juve ancora in pole.