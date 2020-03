Il 5 marzo 2005, Fabio Cannavaro segnava il suo primo gol con la maglia della Juventus. Il difensore, che un anno e mezzo dopo avrebbe sollevato, da campione del mondo, il Pallone d'Oro, segnò il gol che aprì le marcature in un Roma-Juventus, vinto poi 2-1 dai bianconeri, prima raggiunti da Cassano, poi di nuovo avanti grazie a Del Piero, freddo a trafiggere dagli undici metri Pelizzoli. Curiosità: sulla panchina Juve sedeva Capello, ex Roma, su quella giallorossa Delneri, futuro tecnico della Juve e ora tecnico dell'Udinese, che questo pomeriggio sfiderà i bianconeri. Tornando a Cannavaro, come segnò? Di testa ovviamente, su una respinta di Pelizzoli. Per aggiungere curiosità: fu la partita dello schiaffo di Cufré a Del Piero.