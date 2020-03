Era il 5 marzo 1989 quando Giancarlo Marocchi, imolese classe 1965, realizzò la prima delle sue 15 reti con la maglia bianconera. L'allenatore di quell'annata era Dino Zoff e la Juve superò senza affanni l'Ascoli (2-0, suo il secondo gol). Alla sua prima stagione con la Juventus, reduce dalla promozione in Serie A con il Bologna, il biondo centrocampista divenne subito titolare dando il via a un'avventura vincente durata fino al 1996 (l'anno della vittoria in Champions, pur non partecipando alla finale di Roma). Nella carriera di Marocchi ci sono state solo due maglie: Bologna e Juventus. Oggi è un apprezzato opinionista televisivo a Sky.