Il 5 maggio (2002)? Una data "felice" anche per l', almeno stando alle parole di Marco, che tramite i propri canali social ha voluto replicare ai tifosi dellaancora "in festa" per il memorabile scudetto conquistato 23 anni fa esatti: "Certo che ricordo il 5 maggio, ma non per ciò che qualcuno vorrebbe", si legge in un post su Instagram, ricondiviso dall'ex giocatore nerazzurro. "Il 5 maggio è iniziato il sogno. Ci ricordate il 5 maggio come una data di lutto, ma è in realtà il giorno in cui abbiamo iniziato a vincere tutto".