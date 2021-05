Sei anni fa l'ultima rete di ​Carlitos Tevez, contro il Real Madrid. Nonostante il suo addio dopo sole due stagioni passate a Torino, l'Apache ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi bianconeri, perché 50 gol in 96 presenze non si dimenticano di certo facilmente. Tevez ha aiutato la Juve a mettere in bacheca due scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana. L'unico rimpianto? Non aver portato la Signora sul tetto d'Europa. Nonostante le magie dell'argentino, infatti, nel 2014 la squadra di Conte venne eliminata dal Benfica in Europa League in semifinale ma ben più cocente fu la sconfitta patita l'anno dopo, quando con Allegri in panchina la Juve venne sconfitta in finale di Champions dal Barcellona.