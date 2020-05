Il 5 maggio 2002 è solo una bazzecola, nel mare di date che la Storia ha consacrato per degne d'essere ricordate. Eppure, chiunque approcci anche minimamente al calcio, anche per chi non è tifoso di Juventus o Inter, sarà capitato almeno una volta di scontrarsi con il 5 maggio 2002. E' una data importante, ma non la sola. Qui sotto troverete altre storie che, sempre in questo giorno, hanno forse più dignità di essere raccontate. Certo, c'è la Storia (come scritta finora con la "s" maiuscola), poi c'è la storia del calcio. In questo caso, le due visioni in parte si fondono, in quella che diventa la Storia del Calcio.



Il gioco grafico non distragga dal concetto: al gol di Simeone prima, poi a quello definitivo di Inzaghi (proprio Simone), grazie ai quali la Lazio ha sottratto uno Scudetto scritto proprio all'ultima curva, si è scritta una pagina di sport epica. Un finale al cardiopalma, che ha degli sconfitti e dei vincitori, ma che nel modo più parziale possibile rappresenta parte del significato di ognuna delle 38 partite che chiamiamo campionato.



Poi, dal versante bianconero, ha rappresentato una legittimazione di superiorità. Agonistica, certo. Storica, perché no. Infatti, nel momento in cui l'Inter ha provato a mettere la testa davanti, a più di un decennio dall'ultimo titolo (in cui nel mentre ne sono passati 3 da Torino e 5 sulla sponda rossonera dei Navigli), tutto è crollato, come un mito di Sisifo perpetuo che solo il post-Calciopoli ha saputo fermare per qualche anno. La storia d'altronde è curiosa, anche perché il 5 maggio avrebbe tanti altri motivi per essere ricordato. Alcuni ce li hanno fatti studiare a memoria a scuola, altri li abbiamo dimenticati subito dopo. Ma il 5 maggio 2002 fa scattare sempre un sorriso, amaro ad alcuni, per la sua assoluta unicità.