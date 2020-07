La partita più esaltante ed emozionante giocata dalla Juventus il 6 luglio è, senza dubbio, il 3-3 con la Lazio del 1947. L'immortale leggenda Giampiero Boniperti segnò una doppietta, accompagnata dal gol di Magni nel tris bianconero, ma i biancocelesti seppero replicare grazie a Flamini, Koenig e Alzani. La Vecchia Signora chiuse il campionato al secondo posto, a 10 punti di distacco dal Grande Torino, giunto al secondo scudetto consecutivo. Il match in questione, però, verrà ricordato soprattutto come l'ultimo in maglia bianconera per Silvio Piola, il calciatore con il maggior numero di gol segnati nel massimo campionato italiano, ben 290. Di queste, 26 siglate con la Juventus, prima di sbarcare a Novara per scrivere la storia di un club che, successivamente, intitolerà a Piola il proprio stadio.