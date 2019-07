Anche in una giornata come il 5 giugno, povera di partite nella storia della Juventus, è tempo di ricordare una grande vittoria come quella del 1932 contro l'Inter allo stadio San Siro di Milano. Meazza porta in vantaggio i nerazzurri, poi Monti, la doppietta di Ferrari e Orsi ribaltano tutto tra primo e secondo tempo. A nulla serve, se non a fissare il 4-2 finale, il gol di Mariani in pieno recupero. La squadra di Carcano festeggia nel modo migliore lo scudetto, conquistato davanti al Bologna, mentre l'Inter chiude al sesto posto.