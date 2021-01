Il 5 gennaio di sei anni fa Mirko Vucinic segnava l'ultima delle sue 26 reti con la maglia della Juventus. Quella sera allo Juventus Stadium il montenegrino andò a segno contro la sua più grande ex, la Roma dalla quale era arrivato nell'estate del 2011 per 15 milioni di euro. Come spesso è capitato negli ultimi anni anche quella sera i bianconeri asfaltarono la Roma allo Stadium portando a casa una comoda vittoria per 3 a 0. Oltre a Vucinic andranno in gol anche Arturo Vidal e Leonardo Bonucci. Era l'ultimo anno di Conte sulla panchina bianconera e anche quell'anno si concluse con la vittoria dello scudetto da parte dei bianconeri. Rivivi le emozioni di quella sera nel video ripreso dalla pagina You Tube ufficiale della Juventus.