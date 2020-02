Trent'anni fa, Boniperti salutava definitivamente la Juventus. Attraverso un comunicato ufficiale rilasciato all'agenzia Ansa, la Vecchia Signora ufficializzava le sue dimissioni, dopo una presidenza durata ininterrottamente dal luglio del 1971. "Boniperti ha ora comunicato ai presidenti onorari della Juventus, avvocato Giovanni Agnelli e dottor Umberto Agnelli, la sua decisione irrevocabile di lasciare con effetto immediato le cariche (presidente ed amministratore delegato, ndr) da lui tenute in seno alla società. La decisione verrà formalizzata in occasione del prossimo consiglio d' amministrazione che verrà convocato con la dovuta urgenza. Giovanni e Umberto Agnelli - prosegue il comunicato - hanno preso atto con il più vivo rammarico della decisione di Giampiero Boniperti e gli hanno preannunciato che sarà proposta la sua nomina a presidente onorario della Juventus, a coronamento di 44 anni dedicati al calcio, durante i quali egli ha portato la Juventus ai prestigiosi traguardi di cinque scudetti e due Coppe Italia come calciatore, nove scudetti e due Coppe Italia nonché tutte le coppe europee e quella Intercontinentale come presidente della società". Il presidente sarebbe diventato il grande amico di Boniperti, l'avvocato Vittorio Chiusano.