. I nerazzurri di José Mourinho, che a fine anno avrebbero festeggiato il Triplete dopo aver conquistato la Champions League, si presentano allo Stadio Olimpico di Torino per affrontare i bianconeri, allenati da Ciro Ferrara e alla disperata ricerca di un'occasione per uscire dall'anonimato. I super favoriti della vigilia partono con il freno a mano tirato e Giorgioporta in vantaggio la Vecchia Signora, ma Samuelpareggia tutto subito dopo. E' una perla di Claudio, tra i gol più meravigliosi di sempre nella storia bianconera, a decidere il match al minuto 58, facendo esplodere il Comunale. Qui sotto il video della partita: