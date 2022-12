Esattamente 20 anni fa,(complice anche un infortunio). Dopo la parentesi alla Juve, El Matador tornò in Sudamerica, al River Plate. Il suo ultimo gol in bianconero arrivò su calcio di rigore contro la Reggina. Con la Vecchia Signora ha conquistato due scudetti (2001/02 e 2002/03) oltre a una Supercoppa Italiana nel 2002. E' tutt'ora primatista di reti con la Nazionale cilena, 37 in 70 presenze.