Il campionato 2015-2016, lo abbiamo ricordato più volte in questa annata firmata Pirlo che lo ricorda da vicino per l'inizio difficile, vide la Juventus di Allegri ingranare la marcia solo dopo le prime 10 giornate. Alla 13^ i bianconeri ricevettero il MIlan di Mihajlovic allo Stadium: era il 21 novembre 2015 e ci volle una bellissima rete di Paulo Dybala nel secondo tempo per abbattere i rossoneri. Bellissima soprattutto per l'azione che portò alla botta ravvicinata della Joya che trafisse un Donnarumma poco più che bambino: una magia di Pogba sulla linea del fallo laterale liberò infatti la sgroppata di Alex Sandro, che poi servì l'assist a Dybala.