Cinque anni di Dybala, cinque anni di magie. Gol, assist, trofei e anche quella valigia quasi chiusa per prendere il primo volo in direzione Premier League. Un anno fa La Joya poteva lasciare la Juve, oggi è tornato al centro della squadra e Sarri non ne può più fare a meno. Cinque anni fa, a 22 anni, l'argentino arrivava in bianconero per 32 milioni di euro più 8 di bonus con la Juve che lo prendeva dal Palermo superando la concorrenza del Milan. Da quel giorno, ha totalizzato 216 presene, 91 gol e 26 assist.