Baluardo della Juventus di Lippi prima e Capello dopo, centravanti titolare nell'anno della Serie B, Campione del Mondo nel '98 e d'Europa nel '00 - purtroppo - e ancora vice Campione del Mondo nel 2006 - per fortuna. 245 presenze in campionato e 138 gol con la maglia della Juventus, se vi state ancora chiedendo chi sia, diamo un altro indizio: ​​è francese, ​è David Trezeguet. Il 5 agosto del 2010, Trezeguet ha disputato l'ultima partita con la maglia bianconera, nel turno preliminare di Europa League contro lo Sharmock Rovers (vinto 1 a 0). Poi, in quella stessa estate, il trasferimento in Spagna, all'Hercules, prima di un finale di carriera pellegrino tra River Plate e l'esperienza in India. Oggi, Trezeguet rappresenta uno degli ambasciatori della Juventus nel mondo.