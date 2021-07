Tra circa 48 ore inizierà ufficialmente ilalla Juventus. Mercoledì 14 luglio, infatti, i giocatori bianconeri torneranno alla Continassa per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri non avrà ancora a disposizione i giocatori che hanno da poco terminato l'avventura a Euro 2020 o in Copa America. Il tecnico livornese potrà però contare su, non convocati rispettivamente da Argentina e Brasile. Saranno inoltre presenti tutti i rientranti dai vari prestiti come; si aggiungeranno alla prima squadra anche alcuni giovani dell'Under 23 come Fagioli, Dragusin e Felix Correia.