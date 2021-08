Cinque mesi fa Massimiliano Allegri non sapeva in qualche panchina sarebbe finito, né - probabilmente - pensava di tornare alla Juve. Era seduto su uno sgabello nello studio di Sky, quando analizzando la stagione di Bentancur. E se qualcuno aveva ancora qualche dubbio, l'allenatore ha smentito tutti con la gara di oggi contro il Barcellona.- Nel suo ruolo naturale l'uruguaiano è stato uno dei migliori della Juve nonostante il ko per 0-3. Quantità e qualità lì in mezzo, rompeva il gioco avversario e ripartiva palla al piede. A tratti è sembrato quel giocatore in rampa di lancio visto tra la prima gestione Allegri e l'anno di Sarri. Max ci prova. Ci riprova a rilanciarlo.La cura Allegri funziona e sono bastati 45' per capirlo. Bentancur è tornato mezz'ala e ora può rinascere, con Max è tutta un'altra storia.