1









Leonardo Bonucci raggiunge le 400 presenze con la maglia della Juventus proprio : "A livello personale oggi è un giorno importante - ha detto a Sky Sport - entrare a far parte di una cerchia ristretta di grandissimi campioni che hanno indossato questa maglia è motivo di orgoglio che ripaga gli anni di sacrifici. Tanti obiettivi e il sogno che coronavo da bambino raggiunti, è un giorno particolare. Ma c'è poco spazio per l'emozione, perché l'obiettivo è ben chiaro: quello di continuare a vincere per chiudere il discorso campionato. Mio figlio Lorenzo che tifa Belotti? Ci siamo sentiti poco fa, è al mare con la mamma contento di farsi un bel bagno. Poi si vedrà la partita, ma mi ha detto di 'fare il bravo'. Che può significare tutto e niente".