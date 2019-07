400 milioni di tesoretto. La cassa è aperta e la Juve può attingere a piene mani. Dopo aver investito 141 milioni di euro per De Ligt, Demiral, Pellegrini, Romero (e tutte le commissioni dei vari agenti per i parametri zero), adesso la Juve deve necessariamente pensare alle cessioni. Questioni di 'finanziamenti' e di opportunità. Soprattutto, c'è una rosa da sfoltire, poiché vede ancora tre elementi extra alla lista Uefa da presentare.



I NOMI - Ora rientra Dybala, che potrebbe entrare nell'affare Lukaku. Poi c'è pure Douglas Costa: come racconta il Corriere dello Sport, il brasiliano è ancora in prova per Maurizio Sarri. 50 milioni, la valutazione della Juventus. 36, quella di Higuain; 25, invece, quella di Mario Mandzukic. Occhio pure a Kean: per la Juve vale 40 milioni. E l'Everton spinge, sotto la lente d'ingrandimento del Wolverhampton.