In un periodo di stallo del calcio, è tempo per la Juventus di tirare le somme su chi farà parte del progetto dell’anno prossimo e su chi può essere sacrificato sull’altare delle plusvalenze. Sono tanti i giocatori che possono garantire entrate alla società, alcuni di questi possono fungere da pedine preziose di scambio a secondo delle richieste di chi busserà alla porta, nel frattempo la lista degli incedibili si va formando. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, in questo elenco rientra Merih Demiral. Nonostante sia un giocatore la cui cessione frutterebbe molti soldi, l’ex Sassuolo è ritenuto dalla Juve un punto fermo per il futuro, che lo considera come uno dei più grandi potenziali difensivi in circolazione.



NO A MILAN, ATLETICO E LEICESTER - Come sappiamo, il turco è da tempo fermo ai box per la rottura del crociato del ginocchio sinistro rimediata nelle sfida di gennaio contro la Roma, e se la Serie A ripartirà a giugno può ancora sperare in un clamoroso recupero. Prima dell’infortunio, due club su tutti hanno provato a strapparlo alla Juventus: in estate è stata respinta un’offerta del Milan superiore ai 20 milioni di euro così come fatto con l’Atletico Madrid, mentre a gennaio è toccato al Leicester beccarsi un altro no per una cifra inferiore ai 40 milioni. La posizione della dirigenza bianconera è chiara, non c’è assoluta intenzione di venderlo in questo periodo della sua carriera, con un potenziale ancora tutto da esprimere appieno. Sarri e la squadra lo aspettano, lui non vede l’ora di tornare e dimostrare quanto vale sul campo. Il mercato non interessa, né a lui né alla Juventus.