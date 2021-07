Tutti pazzi di. Sull'esterno classe '97, protagonista prima con la Juventus e poi con l'Italia all'Europeo, hanno messo gli occhi tanti top club internazionali. A fare il punto sul futuro del giocatore è il Corriere dello Sport, che svela le quattro società più interessate a Chiesa: Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Liverpool. La Juve però non ha nessuna intenzione di farlo partire, vuole puntare su di lui per il presente e soprattutto per il futuro, e l'ha dimostrato respingendo proposte da 80 e 100 milioni.