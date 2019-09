Il 4 settembre del 1997 la Juventus campione d'Italia in carica scende in campo allo Stadio Giglio di Reggio Emilia per affrontare il Brescello nei sedicesimi d'andata di Coppa Italia. I bianconeri vanno a un passo dalla clamorosa sconfitta e ringraziano Antonio Conte, che nella ripresa pareggia il momentaneo vantaggio dei padroni di casa con Franzini. Con i bianconeri in dieci e Montero espulso al minuto 24, non si va oltre l'1-1, storico per il Brescello. Al ritorno, però, la Juventus vince per 4-0, con la doppietta di Fonseca, il gol di Amoruso su rigore e l'autorete di Del Piano.