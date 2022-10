E' il 4 ottobre del 1992 quando, alle ore 15, laaffronta ilnella quinta giornata di Serie A. Nei partenopei non gioca ormai più Diego Armando Maradona, principale fautore dei due scudetti tra il 1987 e il 1990, ma ci sono ancora tanti nomi importanti degli anni in questione, da Ciro Ferrara a Careca. Un giovanissimo Claudio Ranieri siede sulla panchina azzurra e ai suoi ordini agisce un temibile trio d'attacco composto dal brasiliano, da Gianfranco Zola e da Daniel Fonseca, che giocherà poi anche tra le fila bianconere. Allo Stadio San Paolo la Vecchia Signora di Giovanni Trapattoni compie una grande impresa andando a vincere per 3-2. Roberto Baggio, Andreas Moeller e Gianlca Vialli siglano il triplo vantaggio ospite, poi a nulla servono i gol nel finale di Fonseca e di Zola.