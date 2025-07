4 luglio, 97 anni fa nasceva Giampiero Boniperti: il ricordo della Juventus

Getty Images

Era il. Esattamente 97 anni fa nasceva, autentica leggenda delladi cui ha difeso i colori in campo per 15 anni consecutivi, dal 1946 al 1961, per un totale di, un tetto mai toccato da nessuno prima di lui. Attaccante implacabile, che "scattava con prontezza e colpiva con entrambi i piedi", per citare il giornalista Gianni Brera, ma anche "regista dalle idee chiarissime" nell'ultima parte della sua carriera, è stato un indimenticabile capitano, una figura capace di trasmettere a tutti il vero DNA della Vecchia Signora.

Boniperti, il messaggio della Juventus

Il 4 luglio 1928 nasceva una leggenda bianconera: Giampiero Boniperti pic.twitter.com/hHUJS4eOL5 — JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2025

In bianconero Boniperti è stato anche dirigente e poi pure presidente dal 1971 al 1990, oltre che amministratore delegato fino al 1994 e poi presidente onorario dal 2006 e fino alla sua scomparsa, avvenuta il 18 giugno 2021. Oggi, come detto, avrebbe compiuto 97 anni, una ricorrenza che la "sua" Juventus non ha mancato di celebrare con un post sul profilo X ufficiale. Eccolo qui sotto.