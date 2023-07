Il 4 luglio del 2006non è più l'allenatore della Juventus. Il tecnico friulano incontrò in mattinata i dirigenti della Juve e, dopo la durissima richiesta del procuratore federale Palazzi (che aveva chiesto per i bianconeri la C1 con 6 punti di penalizzazione), ha rimesso il mandato. Il giorno dopo arrivò la firma con il Real Madrid.La prima reazione della società fu affidata al nuovo consigliere Marco Tardelli: "Evidentemente non aveva l'entusiasmo necessario per affrontare questa nuova avventura. E poi mi rendo conto che il Real Madrid è una realtà davvero allettante, senza dimenticare che Capello era molto legato alla vecchia dirigenza"