Il 4 Giugno di 16 anni fa Claudioveniva nominato nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico, poi divenuto campione d'Inghilterra con il Leicester, ha guidato i bianconeri nel loro primo anno in Serie A dopo la retrocessione dovuta a calciopoli. Nella prima stagione Ranieri riuscì a portare la squadra al terzo posto, nella seconda vinse contro il Real Madrid in Champions League nella fase a gironi. Era lui il tecnico della Juve il giorno della standing ovation del Bernabeu a Del Piero. Al termine del secondo anno, però, alcuni dissidi con la società lo hanno costretto alla dimissioni a tre giornate dalla fine dopo che aveva praticamente già conquistato il secondo posto in campionato. Dopo il suo addio iniziò l'era buia della storia recente della Juve con Ferrara, Zaccheroni e Delneri in panchina.