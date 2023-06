Oggi è sulla panchina dell'Atalanta, ma in passato Gian Pieroè stato un centrocampista con una discreta carriera tra Serie B e Serie A, passando anche dalla Juventus nel 1978 (poi tornato in bianconero anche da allenatore della Primavera). E proprio oggi, 4 giugno, ha giocato l'ultima partita in bianconero. Gasperini cresce in bianconero dove entra a nelle giovanili ad appena 9 anni, e fianco a fianco con Paolo Rossi arriva fino alla Primavera debuttando in Coppa Italia.