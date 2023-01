Il 4 gennaio del 1976 la Juventus di Carlo Parola sfida il Napoli di Luis Vinicio allo Stadio Comunale di Torino. Il match non inizia nel migliore dei modi per i bianconeri che dopo soli quattro minutiLa reazione della Juve però è veemente: i bianconeri pareggiano i conti al 34' grazie alla rete die trovano i tre punti con una gol allo scadere diIn campo per la Juventus in quella fredda giornata di gennaio c'erano, subentrato negli ultimi due minuti di gioco al posto di